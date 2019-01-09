На реке Сырдарья ожидается подъем уровня воды
Возможен выход воды на пойменные участки рек.
Фото : из открытых источников9 января 2019, 12:15
На реке Сырдарья ожидается подъем уровня воды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На реке Сырдарья уровень воды на ГП Тасбогет в пределах Кызылорды приближается к опасной отметке (факт – 704 см, опасная отметка – 740 см), в связи с этим в период 9-11 января возможны дальнейшие подъемы уровней воды и выхода воды на пойменные участки рек.
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