Группа школьных рэкетиров обезврежена в Алматинской области

Подозреваемые буквально терроризировали школьников, отнимая у них деньги и ценные вещи.

Полицейские Алматинской области задержали трех молодых парней, подозреваемых в серии грабежей, совершенных в отношении школьников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Группа вымогателей, один из которых несовершеннолетний, в течение последних двух месяцев буквально терроризировали учащихся общеобразовательных школ села Узынагаша Жамбылского района. Как выяснилось, у школьников отбирались дорогостоящие сотовые телефоны и деньги на карманные расходы.

"Задержание подозреваемых произведено сотрудниками Жамбылской районной полиции. Пока им инкриминируется два факта грабежей и один факт разбоя, зарегистрированные в селе Узынагаш, но проверка их причастности к другим правонарушениям и преступлениям продолжается. Двое из трех подозреваемых, с учетом достижения ими совершеннолетнего возраста, помещены в изолятор временного содержания, – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что досудебное расследование по выявленным фактам проводится согласно ст.191 "грабеж" и ст.192 "Разбой".

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