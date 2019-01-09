Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В крупной аварии в Костанайской области погибли два человека

10-летние мальчики с различными травмами госпитализированы в больницы.

Фото : из открытых источников9 января 2019, 13:25

7 января на трассе Костанай-Карабутак произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Грузовой автомобиль "Газ" лоб в лоб столкнулся с Honda CRV.

Два пассажира Honda погибли. Одним из погибших был Дмитрий Филатов, он работал учителем физкультуры Денисовской средней школы №2. Ему было 44 года.

Водитель иномарки и еще двое его пассажиров, 10-летние мальчики, госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты