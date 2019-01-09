В крупной аварии в Костанайской области погибли два человека

10-летние мальчики с различными травмами госпитализированы в больницы.

7 января на трассе Костанай-Карабутак произошло крупное ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Грузовой автомобиль "Газ" лоб в лоб столкнулся с Honda CRV.

Два пассажира Honda погибли. Одним из погибших был Дмитрий Филатов, он работал учителем физкультуры Денисовской средней школы №2. Ему было 44 года.

Водитель иномарки и еще двое его пассажиров, 10-летние мальчики, госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса.

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