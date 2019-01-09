В Управлении здравоохранения Атырау прокомментировали гибель новорожденных

В областном перинатальном центре в среднем регистрируется 25 случаев гибели новорожденных ежемесячно.

Внештатный специалист Атырауского управления здравоохранения Раиса Баймуханова прокомментировала ситуацию по областному перинатальному центру, где за последние два месяца были отмечены многочисленные случаи гибели новорожденных, передает Zakon.kz.

"Перинатальный центр у нас является единственным центром родовспоможения 3-го уровня, куда поступают женщины, у которых беременность протекает нелегко, с паталогиями. И, к сожалению, у нас сейчас здоровье у женщин заслуживает лучшего. Очень много экстрагинетальных, соматических заболеваний. Даже банальная анемия может являться причиной такого случая", - сказала она.

Как отметила Р. Баймуханова, все эти случаи, по поводу которых прошла информация в СМИ, зарегистрированы в ноябре-декабре, и все погибшие дети родились недоношенными.

"Вес у них от килограмма по полутора килограмм, средней степени тяжести недоношенности. Соответственно, если ребенок недоношенный, внутренние органы у него недоразвиты, для жизнедеятельности это имеет высокий риск. В результате, к сожалению, это может привести к летальным исходам, что и случилось, - подчеркнула специалист. - Что приводит к данным случаям? Конечно, мы в перую очередь рассматриваем здоровье женщин. В основном это не первая беременность, несоблюдение интервалов между ними, например, по две беременности в год, есть случаи систематического невынашивания, гормональная система женщины, предрасположенность женщины к наблюдению и планированию беременности, чего зачастую у нас пропускается самим населением".

По ее информации, в областном перинатальном центре в среднем регистрируется 25 случаев гибели новорожденных ежемесячно.

"Мировая статистика гибели детей до месячного возраста недоношенных составляет более 70%. Это мировая статистика, не только у нас в перинатальном центре", - заключила она.

В Атырау роженицы требуют срочной проверки областного перинатального центра. Женщины уверяют, что в медучреждении один за другим гибнут новорожденные, при этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мамы, потерявшие детей, подозревают, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей.

Лариса Черненко

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