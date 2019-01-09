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В Управлении здравоохранения Атырау прокомментировали гибель новорожденных

В областном перинатальном центре в среднем регистрируется 25 случаев гибели новорожденных ежемесячно.

Фото : artpress.kz9 января 2019, 13:27

Внештатный специалист Атырауского управления здравоохранения Раиса Баймуханова прокомментировала ситуацию по областному перинатальному центру, где за последние два месяца были отмечены многочисленные случаи гибели новорожденных, передает Zakon.kz.

"Перинатальный центр у нас является единственным центром родовспоможения 3-го уровня, куда поступают женщины, у которых беременность протекает нелегко, с паталогиями. И, к сожалению, у нас сейчас здоровье у женщин заслуживает лучшего. Очень много экстрагинетальных, соматических заболеваний. Даже банальная анемия может являться причиной такого случая", - сказала она.

Как отметила Р. Баймуханова, все эти случаи, по поводу которых прошла информация в СМИ, зарегистрированы в ноябре-декабре, и все погибшие дети родились недоношенными.

"Вес у них от килограмма по полутора килограмм, средней степени тяжести недоношенности. Соответственно, если ребенок недоношенный, внутренние органы у него недоразвиты, для жизнедеятельности это имеет высокий риск. В результате, к сожалению, это может привести к летальным исходам, что и случилось, - подчеркнула специалист. - Что приводит к данным случаям? Конечно, мы в перую очередь рассматриваем здоровье женщин. В основном это не первая беременность, несоблюдение интервалов между ними, например, по две беременности в год, есть случаи систематического невынашивания, гормональная система женщины, предрасположенность женщины к наблюдению и планированию беременности, чего зачастую у нас пропускается самим населением".

По ее информации, в областном перинатальном центре в среднем регистрируется 25 случаев гибели новорожденных ежемесячно.

"Мировая статистика гибели детей до месячного возраста недоношенных составляет более 70%. Это мировая статистика, не только у нас в перинатальном центре", - заключила она.

В Атырау роженицы требуют срочной проверки областного перинатального центра. Женщины уверяют, что в медучреждении один за другим гибнут новорожденные, при этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мамы, потерявшие детей, подозревают, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей.

Лариса Черненко


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