В Кыргызстане за плевки на улице одним из первых оштрафовали милиционера

Незадачливому стражу правопорядка грозит штраф в 5,5 тысячи сомов.

В Кыргызстане вступил в силу новый Кодекс о нарушениях, согласно которому запрещены плевки в общественных местах. Одним из первых оштрафованных оказался сотрудник милиции, сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУВД Чуйской области республики.

Два дня назад в соцсетях появился видеоролик, где запечатлен плюющий во время несения службы сотрудник правоохранительных органов. Его личность установили в течение суток.

Он станет вторым привлеченным к ответственности за плевки в общественных местах, штраф за которые составляет 5,5 тысячи сомов (78 долларов).

Первым был житель Иссык-Кульской области, который первого января снял на видео демонстративный плевок в сторону здания национального парламента в знак протеста против нового кодекса. Он разместил этот ролик в одной из соцсетей.

"Применение штрафных санкций - эта мера, которая сегодня является объективно необходимой", - заявил премьер-министр Мухаммедалый Абылгазиев.

По его мнению, люди должны соблюдать элементарные нормы культуры и поведения в общественных местах.

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