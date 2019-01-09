Бомж поневоле: история алматинского скитальца

Мужчина без места жительства в Алматы был замечен спящим на одной из лавочек города.

В Алматы волонтеры за собственные средства помогли образованному мужчине, который долго жил под открытым небом, передает Zakon.kz.

О тяжелой истории Бейбута из Петропавловска корреспонденту Zakon.kz рассказал волонтер Салават Кабжалелов.

6 января мужчина без места жительства в Алматы был замечен спящим на одной из лавочек города. 7 января он был там же, и его состояние оставляло желать лучшего. Судя по всему, чтобы не замерзнуть на улице, мужчина пил медицинский спирт, о чем свидетельствуют пустые бутылочки из-под спирта, лежащие рядом.

"Ко мне обратились за помощью другие волонтеры. Они рассказали, что есть мужчина, который был замечен спящим на лавочке в сквере имени Ахмета Байтурсынова. Попросили определить его в центр адаптации. Однако он туда не захотел, ссылаясь на то, что в центре он уже был и у него возник там конфликт. Я разместил эту информацию в социальных сетях", - рассказал Салават Кабжалелов.

По словам самого скитальца, он находится в Алматы уже 7-8 месяцев. Приехал в город вместе со знакомым дальнобойщиком из Петропавловска. В одном из кафе, куда они зашли поесть, шофер оставил его, а сам на фуре уехал. Несчастный мужчина остался без денег и документов. Вернуться в родной город, где живут все родственники, у него не было возможности. А документы еще до отъезда Бейбут сдал в ЦОН, чтобы заменить, но забрать их так и не успел. Родственникам их отдавать не стали, так как Бейбут должен забрать их лично.

Единственной доступной возможностью отправить мужчину домой стала поездка на автобусе. Однако прямого рейса до Петропавловска нет. Связавшись с родственниками, волонтеры договорились, что те встретят его в Астане. Но появилась другая проблема: в потрепанном виде и с неприятным запахом в пассажирский транспорт его брать не захотели. А временно пожить в гостинице по тем же причинам стало невозможным.

"Волонтеры на свои деньги сняли ему квартиру, принесли чистую одежду. У данного человека два высших образования. Он окончил российский сельскохозяйственный институт, по специальности агроном. Сегодня, 9 января, мы предприняли еще одну попытку отправить его до Астаны, завтра он должен быть уже там", - поделился Салават.

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