Студентки с помощью телескопа Kepler нашли планету, на которой может быть жизнь

По размеру планета почти в два раза больше Земли и находится в зоне, где возможно существование жидкой воды

В США студентки-практикантки, анализировавшие данные с орбитального телескопа по поиску экзопланет Kepler, получили информацию, благодаря которой удалось обнаружить новую редкую экзопланету. Как сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), условия на этой планете могут быть пригодными для существования там жизни, сообщает ТАСС.

Планета K2-288Bb расположена на расстоянии 226 световых лет от Земли в созвездии Тельца. Она находится в двойной звездной системе K2-288, состоящей из двух холодных красных карликов, находящих друг от друга на расстоянии около 8,2 млрд км - примерно как от Солнца до Сатурна. Одна звезда в два раза меньше и легче Солнца, а масса и размер второй составляют всего треть от солнечной. На орбите этой меньшей звезды и находится обнаруженная экзопланета.

Год на K2-288Bb длится всего 31,3 суток, а на ее небе восходят сразу два "солнца" - красных и тусклых. По своему размеру планета почти в два раза больше Земли, однако ученые пока не могут сказать, является ли она планетой земной группы с твердой поверхностью или газовым гигантом, как Нептун. Но самое главное то, что K2-288Bb находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть там возможны существование воды в жидком состоянии и жизни.

"Это очень впечатляющее открытие, учитывая то, как именно планета была обнаружена, ...и то, что планеты такого размера встречаются достаточно редко", - рассказала журналистам автор исследования Адина Файнстайн, студентка магистратуры Чикагского университета.

Авторы находки

Необычно обнаружение этой планеты тем, что нашли ее не профессиональные ученые, а студентки-практикантки совместно с пользователями интернета. Файнстайн и студентка Макенна Бристоу, обучающаяся в бакалавриате Университета Северной Каролины, проходили летнюю стажировку в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте (штат Мэриленд), где им было поручено анализировать данные с Kepler.

Чтобы найти экзопланету, обычно используют так называемый транзитный метод, то есть наблюдение за прохождением планеты на фоне звезды. Для этого с помощью компьютерных программ приходится анализировать огромные объемы данных специальных фотометров, регистрирующих светимость объекта. Зачастую настоящую планету можно перепутать с техническими помехами, и тогда - для проверки - результаты отсматривают "в ручном режиме". Файнстайн и Бристоу отследили два прохождения планеты на фоне звезды, но для фиксации объекта в качестве кандидата в экзопланеты, таких подтвержденных прохождений, согласно правилам научного сообщества, должно быть три.

Третье прохождение на записях Kepler найти никак не удавалось. Тогда практикантки выложили данные по планете на специальном сайте Zooniverse, на котором ее поисками может заняться любой желающий. И это сработало: пользователи интернета нашли третий транзит и указали на него студенткам, а потом уже специалисты NASA с помощью дополнительных исследований подтвердили статус открытия.

Kepler и поиск экзопланет

Орбитальный телескоп Kepler завершил свою миссию по поиску экзопланет в октябре 2018 года, поскольку окончательно выработалось топливо для его двигателей ориентации. Это означает, что телескоп нельзя уже больше сориентировать для изучения космических объектов или для передачи с него данных на Землю. Ранее NASA несколько раз переводило аппарат в "спящий" режим, чтобы продлить его работу.

По данным NASA, на долю Kepler приходится 70% из 3,8 тыс. обнаруженных экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь. Информация о еще 2,9 тыс. "кандидатов" в экзопланеты, которую передал этот телескоп, ожидает подтверждения.

Потеря Kepler не означает, что поиск экзопланет прекратился. Их поиск с орбиты Земли продолжает обсерватория Hubble, находящаяся в космосе уже 28 лет, и приступивший к аналогичным исследованиям в июле 2018 года телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

Основываясь на информации, полученной с помощью Kepler, Hubble и других телескопов, эксперты NASA высказывают мнение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей.

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