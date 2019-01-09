В нем так же будет размещен Центр гражданских инициатив.

В Год молодежи в Астане откроют Молодежный ресурсный центр, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В настоящее время в столице разработана региональная Дорожная карта "Астана жастары – 2019", сообщил в ходе расширенного аппаратного совещания, посвященного итогам 2018 года и задачам на 2019 год, аким столицы Бахыт Султанов.

"Как вы все знаете, по поручению Главы государства 2019 год объявлен Годом молодежи. В настоящее время разработана региональная Дорожная карта "Астана жастары – 2019". Документ состоит из 90 проектов, которые охватывают 11 актуальных направлений. Это – развитие инфраструктуры для молодежи, образование, обеспечение работой, доступное жилье, развитие бизнеса и финансовая грамотность, поддержка талантливой молодежи и другие важные сферы", – отметил аким.

В этой связи, по словам Бахыта Султанова, в рамках Года молодежи в столице необходимо открыть молодежный ресурсный центр.

"На базе дворца "Жастар" мы должны открыть молодежный ресурсный центр. Данный центр поможет повысить качество институциональных услуг всех молодежных организаций города, а также улучшить взаимодействие молодежных организаций с государственными органами. Кроме того, там будут размещены Центр гражданских инициатив и проектный офис "Рухани жаңғыру", – сообщил он.

Напомним, в среду в городском акимате состоялось расширенное аппаратное совещание под председательством акима Астаны Бахыта Султанова с активом города, посвященное итогам 2018 года и задачам на 2019 год.

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