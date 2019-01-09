Прирост активов Нацфонда составил 5 трлн тенге за год

Поступления в Нацфонд по подоходному налогу выросли на 76%.

По итогам 2018 года прямые налоговые поступления в Национальный фонд РК составили 3200,8 млрд тенге, превысив поступления за 2017 год на 1 119,7 млрд тенге или 59,9%. Об этом сообщила Ассоциация финансистов Казахстана, передает Zakon.kz.

"В то же время, инвестиционный доход от управления фондом (за три квартала) составил 1 806,1 млрд тенге. Таким образом, брутто-прирост активов Нацфонда за 2018 год составил пять трлн тенге. В части налоговых поступлений, наибольший прирост наблюдается по КПН – плюс 594,5 млрд тенге или 75,6%", - сообщили в АФК.

Также отмечается увеличение доли РК при разделе продукций на 523,3 млрд тенге до 809,2 млрд тенге.

При разбивке налоговых поступлений (за 11 месяцев) по регионам, то 92,2% приходятся на западные регионы.Так, на Атыраускую область приходится практически половина всех поступлений.

"Столь значительное увеличение поступлений в 2018 году происходило на фоне относительно высоких цен на нефть, а также роста добычи и экспорта нефти", - отмечается в сообщении.

В частности, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 28 декабря сообщил об отгрузке 60-миллионной тонны нефти с начала 2018 года, что на 8,9% больше по сравнению с 2017 годом.

Тем временем около 53 млн тонн нефти приходится на долю казахстанских грузоотправителей. Также отметим, что по нефтепроводу КТК перекачивается порядка 75% всех экспортных нефтяных ресурсов Казахстана.

Однако не все поступившие средства остались на счетах Нацфонда. Так, 2 600 млрд тенге были перечислены в республиканский бюджет в виде гарантированных трансфертов, тогда как на покрытие расходов, связанных с управлением Фондом, было дополнительно направлено 18,1 млрд тенге. С учетом всех доходов и расходов средства Национального фонда за 2018 год увеличились на 2 461,9 млрд тенге до 25 386,5 млрд тенге. С учетом инвестиционного дохода за четвертый квартал 2018 года итоговая сумма, вероятнее всего, окажется еще выше, полагают в АФК.

В 2017 году республиканский бюджет сильно зависел от перечислений из Национального фонда и в итоге, несмотря на рекордные налоговые поступления в размере 2 001,1 млрд тенге и относительно высокий инвестиционный доход в размере 1 429,0 млрд тенге, средства фонда сократились на 941,1 млрд тенге. Всего в 2017 году было использовано 4,42 трлн тенге средств фонда. Тем временем, с 2018 года правительство снижает зависимость республиканского бюджета от трансферов из Нацфонда. Так, размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет в 2018 году составил 2,6 трлн тенге. Тем временем размер гарантированного трансферта в 2019 году составит 2,45 трлн тенге, в 2020 году – 2,3 трлн тенге, а в 2021 году – 2,0 трлн тенге. Законодательством РК предусмотрено, что средства в Нацфонде не должны снижаться ниже 30% ВВП.

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