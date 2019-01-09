Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как рассчитывается единый совокупный платеж, рассказали в ДГД Алматы

Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения.

Фото : 24.kz9 января 2019, 17:26

В единый совокупный платеж включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя - в других населенных пунктах.

При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
Индивидуальный подоходный налог плательщика единого совокупного платежа составляет 10 процентов от суммы единого совокупного платежа.

Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Уплата, распределение и перечисление единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврат осуществляются в порядке, определяемом Правительством РК.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты