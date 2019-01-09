Как рассчитывается единый совокупный платеж, рассказали в ДГД Алматы

Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения.

В единый совокупный платеж включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей. Об этом сообщили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Сумма единого совокупного платежа за один месяц составляет 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного значения, столице и 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя - в других населенных пунктах.

При этом применяется размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Индивидуальный подоходный налог плательщика единого совокупного платежа составляет 10 процентов от суммы единого совокупного платежа.

Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой путем перечисления через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Уплата, распределение и перечисление единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврат осуществляются в порядке, определяемом Правительством РК.

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