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Назначен новый председатель совета директоров "Цеснабанка"

Им стал Николай Мещеряков.

Фото : открытые источники9 января 2019, 17:30

В АО "Цеснабанк" новый председатель совета директоров, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт KASE.

Им стал Николай Мещеряков.

Помимо этого банк уведомил об исключении из состава своего совета директоров Кайрата Сатылганова – председателя совета директоров и Ержана Таджиякова – члена совета директоров.

В настоящее время совет директоров АО "Цеснабанк" состоит из пяти человек: Вокурка Ульф, Николай Мещеряков, Виктор Фогель, Эдуард Бабаян, Улан Байжанов.

Также банк известил KASE об изменении в составе правления. Исключен из его состава Марат Джаукенов - заместитель председателя правления. В настоящее время правление АО "Цеснабанк" состоит из четырех человек:
Вокурка Ульф, Дмитрий Ли, Альнур Китапбаев, Джордже Стаменкович.


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