Во сколько обойдется переименование Зыряновска в Алтай

Уполномоченные чиновники рассказали какие затраты потребует смена имени от предпринимателей и сколько потратит государство.

28 декабря прошлого года Президент РК подписал Указ о переименовании города Зыряновска и Зыряновского района в Алтай. 3 января Указ был впервые опубликован в официальных СМИ и с этого срока райцентр носит новое имя. В связи с переменами у жителей теперь уже Алтая накопилось немало вопросов, связанных с документацией. Тем более, что в первые дни января в документах новорожденных по-прежнему стоит Зыряновск, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

- Есть информационная система, все базы интегрированы, - говорит заместитель акима Зыряновского района Сергей Охременко. – В течение двух дней специалисты внесут изменения и таким образом во всех базах Зыряновск сменит имя на Алтай.

Будут переименованы государственные учреждения в названии которых присутствует Зыряновск или Зыряновский район. А вот частным предприятиям названия менять не обязательно. Даже если уставной капитал предприятия на 50% частный, менять имя не обязательно. К примеру, коммунальное предприятия "Зырян Тартып" при желании может сохранить название.

- Нет необходимости менять адрес предприятиям – это нужно делать только в том случае, если изменился фактически адрес, - пояснил начальник Управления юстиции Зыряновского района Меирлен Кайратов.

Предпринимателям, которые хотят участвовать в государственных закупках придется вносить изменения в уставные документы. Это можно сделать бесплатно в отделении Юстиции.

Потратиться придется предпринимателям, кто реализует лицензионную продукцию. Например, алкоголь.

- Для получения лицензии на покупку алкогольной продукции нужно будет документ переоформить согласно закона о разрешениях и уведомлениях. Стоимость переоформления лицензии 7 МРП для города и 3 МРП для сел, - это 10% от стоимости лицензии, - пояснил Меирлен Кайратов.

На замену лицензии дается 30 календарных дней после смены названия. А если документ не переоформить, то предпринимателям грозит штраф порядка 113 тысяч тенге. Но, по уверению специалистов, торопиться с карательными мерами не будут, поскольку в городе возможны переименования улиц. Для того, чтобы не тратится дважды бизнесменам дадут время.

Потратиться придется и государству. Каждому учреждению нужно потратить по 0,5 МРП для оплаты госпошлины. Специалисты посчитали, что каждому госоргану понадобится в целом порядка 40 тысяч тенге, в том числе и для замены табличек. По самым скоромным подсчетам бюджету эти перемены обойдутся в 3 миллиона 600 тысяч тенге.

- Эти деньги заложены в бюджете каждого госучреждения, - пояснил Сергей Охременко. – Таблички на автодорогах за свой счет поменяют представители "КазАвтоЖол".

Также специалисты пояснили, что не нужно менять пенсионные удостоверения, свидетельства о рождении и документы на имущество. Это же относится и к удостоверениям, и паспортам. В них не указывается пункт проживания, а только область.

Закономерный вопрос: что даст переименование? Неоднократно звучала информация о том, что с новым именем в городе и районе начнут развивать туризм.

- Первый этап сделать город привлекательным, а уже далее вопрос с предпринимателями. Мы ждем заявок и готовы работать и оказывать все меры государственной поддержки – кредитование, субсидирование, - заключил Сергей Охременко.

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