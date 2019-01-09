Атамкулов рассказал Назарбаеву о пересмотре направлений экспорта страны

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

Президент РК Назарбаев встретился в недавно назначенным министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи главе государства была представлена информация о планах работы по дальнейшей экономизации внешней политики страны и выполнению задач, стоящих перед министерством.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность экономизации внешней политики и дальнейшей эффективной реализации внешнеполитического курса страны.

- Нельзя забывать о международной повестке дня. Задача министерства иностранных дел – это активно проводить внешнюю политику страны, политику мира и добрососедства. Все, что мы начинали, необходимо продолжать и дальше, - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Бейбут Атамкулов проинформировал главу государства о результатах анализа деятельности по продвижению инвестиционных проектов и переформатировании работы центрального аппарата министерства.

Кроме того, министр иностранных дел доложил о предпринимаемых мерах по адаптации дипломатических миссий Казахстана к работе в соответствии с новыми задачами по экономизации внешней политики, а также рассказал о процессе пересмотра направлений экспорта страны.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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