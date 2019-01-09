Сколько будут стоить внутренние авиарейсы в 2019 году в Казахстане

Подведены итоги конкурса на субсидируемые в 2019 году авиамаршруты

Подведены итоги конкурса на субсидируемые в 2019 году авиамаршруты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА РК.

Так, для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении по внутренним направлениям с 2002 года проводится субсидирование авиамаршрутов. Основная цель субсидирования - авиасообщения между областными центрами Казахстана и развитие туристических направлений внутри страны.

По правилам проведения конкурса на субсидируемые авиамаршруты, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 69, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК ежегодно проводит конкурс на субсидируемые авиамаршруты.

Решением Конкурсной комиссии АО "Авиакомпания "SCAT" было признано победителем по следующим субсидируемым авиамаршрутам:

Кызылорда – Караганда – Кызылорда с частотой не менее 2 раз в неделю с тарифом 18 тысяч тенге в одну сторону, Оскемен – Караганда – Оскемен с тарифом 20 тысяч тенге, Шымкент – Петропавловск – Шымкент не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 тысяч тенге в один конец, Астана – Ушарал – Астана не менее 6 раз в неделю с тарифом 16 тысяч тенге в один конец, Кокшетау – Актау – Кокшетау не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 тысяч тенге в одну сторону, Кокшетау – Алматы-Кокшетау 18 тысяч тенге в одну сторону, Петропавловск - Астана - Петропавловск не менее 2 раз в неделю с тарифом 10 тысяч тенге в один конец, Петропавловск – Алматы – Петропавловск 20 тысяч тенге в одну сторону, Талдыкорган – Астана – Талдыкорган не менее 7 раз в неделю с тарифом 24 500 тенге в одну сторону, Ушарал – Алматы – Ушарал 10 тысяч тенге в один конец.

АО "Авиакомпания "Южное небо" было признано победителем по следующим авиамаршрутам:

Алматы - Балхаш - Алматы 14 тысяч тенге в одну сторону, Астана – Урджар - Астана 16 тысяч тенге, Урджар – Алматы – Урджар не менее 4 раз в неделю с тарифом 14 тысяч тенге, Астана - Балхаш - Астана не менее 5 раз в неделю с тарифом 9 тысяч тенге, Оскемен – Семипалатинск - Урджар - Семипалатинск- Оскемен не менее 2 раз в неделю с тарифом Оскемен - Семипалатинск – 4 тысячи тенге, Оскемен - Урджар – 10 тысяч тенге, Семипалатинск - Урджар – 10 тысяч тенге, Оскемен -Зайсан- Оскемен не менее 2 раз в неделю с тарифом 8 тысяч тенге в одну сторону.

Глава государства дал поручение по увеличению количества субсидированных рейсов к основным туристическим объектам Казахстана. Сейчас прорабатывается вопрос по субсидированию рейсов Астана - Баянауыл, Алматы – Баянауыл, Павлодар – Баянауыл.

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