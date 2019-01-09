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В Мангистауской области мужчина случайно выстрелил себе в грудь

Нынешнее состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

Фото : из открытых источников9 января 2019, 18:54

Житель села Шетпе Мангистауской области случайно выстрелил в себя. Его госпитализировали в районную больницу с огнестрельным ранением груди, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу Шетпе. По данным управления здравоохранения Мангистауской области, врачи в экстренном порядке прооперировали пациента. Операция, проведенная врачом-реаниматологом, руководителем отделения хирургии, врачом-анестезиологом, прошла успешно. Нынешнее состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

Согласно данным пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, мужчина выстрелил в себя случайно.

"Данный факт подтвердился. В настоящее время начато расследование. По его результатам будет оглашено процессуальное решение", - говорится в сообщение.


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