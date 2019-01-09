В ВКО сошла снежная лавина

В Глубоковском районе лавина полностью перекрыла дорогу, жертв и разрушений нет.

В Восточно-Казахстанской области ожидается сход снежных лавин, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями, повышением температурного фона, выпадением осадков в виде снега и усиления ветра с 9 по 14 января 2019 года в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сход снежных лавин", - говорится в сообщении Восточно-Казахстанского областного эксплуатационного управления ГУ "Казселезащита".

9 января в 17.20 часов в связи с повышением температуры и обильными осадками в виде снега, усилением ветра на автодороге "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное" в Глубоковском районе самопроизвольно сошла лавина объемом 4300 куб/м и полностью перекрыла дорогу. Жертв и разрушений нет. Дорогу расчищают 2 единицы техники ОблШығысЖол, а также 3 человека и 1 единица техники ГУ "Казселезащита".

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение 3-5 суток после сильного снегопада, во время оттепели после мороза, при сильном ветре. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

Если вы в лавиноопасной зоне: находясь в горах, следите за изменением погоды; знайте места возможного схода лавин; пересекайте лавиноопасный склон по одному и как можно выше. Безопасный путь - по гребню хребта. Соблюдайте тишину - помните, громкий крик, провоцирует сход лавин. Проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле, не останавливайтесь.

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