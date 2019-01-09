Ерлан Кошанов поручил создавать центры компетенций в моногородах

Аким Карагандинской области ознакомился с работой Центра компетенций.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов ознакомился с работой Центра компетенций, открытого в Карагандинском высшем политехническом колледже. Об этом сообщает Zakon.kz.

Это первый в регионе Межрегиональный центр компетенций по горнодобывающей промышленности. Площадка объединила специалистов образования и работодателей для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Центр оснащен самым современным оборудованием, которое предоставила компания "АрселорМиттал Темиртау".

- С компанией у нас договор о том, что минимум 8-10 специалистов высокого уровня мы будем выпускать ежегодно. Прежде всего мы отбираем лучших студентов, с самой высокой успеваемостью, с ними мы дополнительно работаем в этой лаборатории как минимум 6-8 часов в неделю. Это позволяет получить навыки работы с современным оборудованием, которое сейчас устанавливают на шахтах. Те студенты, которые занимаются в Центре компетенций, обязательно будут трудоустроены на предприятии "АрселорМиттал Темиртау". Им нужны эти специалисты, так как они закупают новое оборудование, модернизируют производство, и им нужны кадры, которые смогут со всем этим работать, - рассказывает преподаватель специальных дисциплин колледжа Гульнара Садыкова.

С деятельностью нового подразделения ознакомился аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

- Глава государства всегда обращает внимание на качество образования и трудоустройство студентов. Этот Центр компетенций отвечает всем современным вызовам, связанным с переходом на "Индустрию 4.0". Благодаря таким центрам молодые люди получают рабочие специальности, они востребованы и конкурентоспособны. Такие же центры необходимо создавать и в моногородах, в рамках поручения Главы государства о необходимости формирования конкурентоспособной молодежи в условиях быстрого темпа развития цифровых и информационных технологий, - отметил он.

Центр компетенций имеет несколько зон: мехатроники, робототехники, инженерной графики. Учебное оборудование аналогично тому, что используется на модернизированных производствах.

Студенты здесь погружаются в атмосферу современных предприятий с технологиями цифровизации и изучают процессы автоматизации. Будущие рабочие специалисты получат навыки цифрового 3D-моделирования, программирования и работы с промышленными роботами.

- Сейчас все предприятия стараются переходить на "Индустрию 4.0". Но очень мало кадров, которые в этой сфере могут работать. Если оборудование мы можем приобрести за рубежом, то кадры нам нужно готовить здесь. Таких центров у нас будет два: один - здесь, а второй - на базе строительного колледжа, - отметил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

В центре оборудован полигон для тренировки команд к национальным и международным чемпионатам профмастерства WorldSkills.

В Карагандинской области планируется создать сеть подобных центров компетенций. Эти площадки прежде всего становятся инновационным кластером для подготовки конкурентоспособных специалистов. Другой важный эффект - повышение престижа рабочих профессий.

Карагандинский высший политехнический колледж готовит рабочие кадры по 20 специальностям. Учебное заведение одним из первых внедрило дуальную систему обучения - она здесь действует восьмой год. Во исполнение поручения Главы государства колледж участвует в реализации социальных проектов: "Серпін - 2050", "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!", "Бесплатное ТиПО для всех". Для студентов организованы IT-центр, конструкторское бюро, бизнес-школа, энергопарк.

Ерлан Кошанов также поручил привлекать в центры компетенций сельскую молодежь.

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