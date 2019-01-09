Сбитой автобусом карагандинке ампутировали ногу

По словам сестры молодой учительницы, стопа у нее была полностью раздроблена.

Молодой карагандинке, которая пострадала в результате наезда автобуса 8 января, провели операцию по ампутации ноги, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в региональном инстаграм-паблике patriotkaragandy.

Ранее сообщалось, что вечером 8 января в Караганде автобус сбил на пешеходном переходе молодых мужчину и женщину. По словам сестры пострадавшей, у молодой учительницы была полностью раздроблена стопа. Позднее стало известно, что ведется досудебное расследование по факту ДТП.

"Сестренке ампутировали ногу ниже колена. Она в реанимации, еще не знает о том, что ноги у нее больше нет­. Сестренка и второй пешеход переходили дорогу по пешеходному переходу, а водитель просто не пропустил их", - рассказала Анар, сестра пострадавшей.

У парня тоже множество травм: сотрясение, вывихи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!