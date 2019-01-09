Объявлен актерский состав нового сериала по "Игре престолов"
Режиссером пилотной серии выступит С.Дж. Кларксон.
Телеканал HBO назвал исполнителей главных ролей в приквеле телесериала "Игра Престолов" (Game of Thrones). Режиссером пилотной серии выступит С.Дж. Кларксон, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт телеканала.
Роли в новом сериале исполнят: Наоми Аки ("Доктор Кто", "Леди Макбет"), Дениз Гоф ("Ангелы в Америке"), Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Сумерки. Сага. Рассвет"), Шейла Атим ("Куртизанки"), Иванно Джеремайя ("Люди"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии: Покоритель Зари", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан"), Алекс Шарп ("До костей") и Тоби Регбо ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Царство").
С.Дж. Кларксон принимала участие в создании таких сериалов, как "Наследники", "Защитники", "Джессика Джонс", "Оранжевый - хит сезона", "Декстер".
Send a raven.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 8 января 2019 г.
"What to Know About the #GameofThrones Prequel"
(via @HBO): https://t.co/3fnCbSjSu3 pic.twitter.com/0tIlgWk7Pl
В ноябре 2018 года стало известно, что британский актер Джош Уайтхаус утвержден на главную роль в приквеле телесериала. В киносаге также сыграет британская актриса Наоми Уоттс. Как сообщалось, в приквеле речь пойдет о событиях, "на тысячи лет предшествующих" сюжету "Игры престолов".
"Игра престолов" - американский фэнтезийный телесериал, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Последний сезон сериала выйдет в апреле 2019 года, точная дата премьеры пока не сообщалась.
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