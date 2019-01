Объявлен актерский состав нового сериала по "Игре престолов"

Телеканал HBO назвал исполнителей главных ролей в приквеле телесериала "Игра Престолов" (Game of Thrones). Режиссером пилотной серии выступит С.Дж. Кларксон, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт телеканала.

Роли в новом сериале исполнят: Наоми Аки ("Доктор Кто", "Леди Макбет"), Дениз Гоф ("Ангелы в Америке"), Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Сумерки. Сага. Рассвет"), Шейла Атим ("Куртизанки"), Иванно Джеремайя ("Люди"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии: Покоритель Зари", "Хроники Нарнии: Принц Каспиан"), Алекс Шарп ("До костей") и Тоби Регбо ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Царство").

С.Дж. Кларксон принимала участие в создании таких сериалов, как "Наследники", "Защитники", "Джессика Джонс", "Оранжевый - хит сезона", "Декстер".

