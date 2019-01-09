Представлен первый мюзикл "I love Taldykorgan"

Фильм пропагандирует здоровый образ жизни и туризм Жетысуского края.

В кинотеатре "Атамекен" прошла презентация первого в истории Алматинской области мюзикла "I love Taldykorgan". Фильм пропагандирует здоровый образ жизни и туризм Жетысуского края. Съемки картины длились пятнадцать дней в городе Талдыкоргане, передает Zakon.kz.

Премьеру нового мюзикла посетил аким области Амандык Баталов, студенты, ученики, жители и гости города.

Мелодраматичная кинокартина - о красивом городе с добрыми и отзывчивыми жителями. Удивительным является и сюжет мюзикла. В нем рассказывается о судьбах двух братьев. Женис и Толик – близнецы, разделенные судьбой в детском возрасте. Толик - кутила, картежник и аферист, который всегда попадает в неприятные ситуации. Женис - удачливый врач-хирург, которого пригласили в Америку на работу. Перед отъездом в Штаты ему нужно заехать в Талдыкорган, чтобы попытаться уговорить и забрать с собой десятилетнюю сестренку. Он думал, что приедет на пару дней, но остался навсегда.

- Мы постарались заинтриговать зрителей неординарными сюжетными ходами, интересными локациями, идеальной актерской игрой, красивыми песнями и зажигательными танцами, - сказал исполнительный продюсер Адильбек Абилов.

Отметим, над сценарием короткометражного мюзикла работали Ерлан Ушакпаев, Медет Курманов и Адильбек Абилов. Автор идей сюжета Адлет Жумабек. Близнецов исполнил Ерик Хами. По словам актера, для него было честью сняться в картине про Талдыкорган, так как сам он родился в этом городе. Главная женская роль досталась Карине Жумалиевой. В мюзикле также сыграли известные казахстанские актеры Бексултан Казыбек и Аян Толепберген.

Напомним, недавно режиссер Ерлан Ушакпаев и продюсер Адильбек Абилов презентовали роуд-муви "Добро пожаловать в Жетысу".

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