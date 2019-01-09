ФК "Актобе" получил нового тренера
Александр Седнев хорошо известен болельщикам команды.
Фото : pressball.by9 января 2019, 21:15
Главным тренером "Актобе" назначен Александр Седнев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.
Белорусский специалист известен болельщикам команды по прошлому сезону. Он работал в тренерском штабе актюбинцев.
Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском "Савите", минском "Динамо", "Белшине" (Бобруйск) и могилевском "Днепре".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953286-ded121c815a16d1c1a2571d12a8ec0a7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...