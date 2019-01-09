ФК "Актобе" получил нового тренера

Александр Седнев хорошо известен болельщикам команды.

Главным тренером "Актобе" назначен Александр Седнев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

Белорусский специалист известен болельщикам команды по прошлому сезону. Он работал в тренерском штабе актюбинцев.

Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском "Савите", минском "Динамо", "Белшине" (Бобруйск) и могилевском "Днепре".

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