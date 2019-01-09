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ФК "Актобе" получил нового тренера

Александр Седнев хорошо известен болельщикам команды.

Фото : pressball.by9 января 2019, 21:15

Главным тренером "Актобе" назначен Александр Седнев, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

Белорусский специалист известен болельщикам команды по прошлому сезону. Он работал в тренерском штабе актюбинцев.

Ранее в качестве главного тренера работал в могилевском "Савите", минском "Динамо", "Белшине" (Бобруйск) и могилевском "Днепре".


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