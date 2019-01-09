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Казахстанцы смогут отдыхать в Таиланде без визы до конца апреля

Правительство страны продлило безвизовый режим на несколько месяцев.

Фото : vivatur.com.ua9 января 2019, 21:56

Правительство Таиланда приняло решение продлить сроки предоставления бесплатных виз по прибытию для туристов из 20 стран, в том числе из Казахстана, до 30 апреля 2019 года. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Казахстана.

Ранее режим освобождения от визовых сборов действовал до 13 января 2019 года.


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