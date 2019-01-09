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В Балхаше нашли 87-летнюю женщину с обморожениями и без памяти

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии центральной больницы Балхаша.

Фото : christiannewsjournal.com9 января 2019, 22:14

Жители Балхаша обнаружили на улице под деревом пожилую женщину, которая частично потеряла память и получила обморожения, передает Zakon.kz.

Информация появилась в региональном инстаграм-паблике patriotkaragandy. Сообщается, что женщина вспомнила свои имя, фамилию, возраст; она предполагает, что в Тольятти у нее вроде бы есть дочь.

Пострадавшую госпитализировали в отделение травматологии центральной больницы Балхаша. Позднее она вспомнила, что ей 87 лет и зовут ее Александрой Гостевой.

"Мы известили полицию о пациентке, параллельно сами своими силами пытаемся найти ее родных", - сообщили в центральной больнице Балхаша.

Пенсионерке поставлен диагноз "Обморожение".


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