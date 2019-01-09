Аэропорт Актау оштрафовали за дорогую еду

Одного из пассажиров возмутила самса за 500 тенге.

Аэропорт Актау оштрафовали на полтора миллиона тенге за дорогие булочки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Поводом для судебного разбирательства стало заявление одного из пассажиров, которого возмутила самса за 500 тенге.

Почти год антимонопольщики судились с владельцами пассажирского терминала международного аэропорта Актау. В итоге им удалось доказать, что единственная точка общепита, расположенная в воздушной гавани, злоупотребляла монопольным положением. Теперь администрация аэропорта должна будет создать условия для работы как минимум двух кафе, чтобы у предпринимателей была конкуренция. Кроме того, цены на продукты питания для пассажиров придется снизить.

Бауыржан Есенов, руководитель отдела расследований департамента по регулированию естественных монополий по Мангистауской области:

- Согласно постановлению суда, административного суда города Актау, вина установлена, данный объект расследования признан виновным в совершении монополистической деятельности. В отношении него наложен штраф более 1,5 миллионов и подлежит конфискации монопольный доход в размере 15 миллионов 600 тысяч тенге.

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