Жители микрорайона в Алматы вторую неделю живут без воды

Обещанный водопровод местные жители ждут больше полувека.

Жители одного из микрорайонов Алматы уже 10 дней страдают от отсутствия питьевой воды. 30 домов, а это более 100 человек, каждый день либо ждут, пока воду им привезут, либо вынуждены ее покупать в магазинах. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Владимир Бурьянов, житель города:

"С 1974 года я наливаю воду, когда был новый аким он обещал воду протянуть, его перевели в Астану. Когда пошли к другому, он сказал, кто обещал тянуть, пусть и тянет".

Владимир Бурьянов говорит, что обещанный водопровод они ждут больше полувека. Все это время водоканал подвозил им воду на машинах. К таким нелегким условиям существования жители успели приспособиться.

Радик Серязев, житель города:

"Это очень сложно, потому что с 1965 года эту воду таскают туда-сюда, а сегодня у нас уже 2018 год".

Светлана Златоустова, жительница города:

"Водовоз приезжает в рабочее время, когда нас дома нет, выловить его нам практически невозможно".

Но и это, как теперь оказалось, была благодать. В наступившем году люди и вовсе сидят без воды.

Радик Серязев, житель города:

"Прошло уже восемь дней. На новый год они нам привезли воду, и все, на этом закончилось".

В водоснабжающей организации заявили, что им невыгодно заниматься подвозом воды, и предложили жителям провести водопровод за свой счет. Однако стоимость работ не по карману людям.

Светлана Златоустова, жительница города:

"Примерно 25 тысяч долларов, такая стоимость была 5-6 лет назад".

В акимате обещали восстановить прежнюю схему обеспечения района водой.

Жасулан Телепов, т.о. руководителя отдела коммунального хозяйства акимата Медеуского района:

"Никто не виноват, сейчас вопрос решается. Еще раз говорю, сегодня доставку сделают к 8 часам".

Арыслан Бексултанов, руководитель одела организационной работы и документационного обеспечения акимата Медеуского района:

"Ваше обращение мы сейчас зарегистрируем и напишем официальное письмо в управление энергетики, чтобы они дали нам обоснованный ответ, почему в течение 10 календарных дней отсутствовало водоснабжение у граждан".

Чиновники обещали, что, возможно, проблема и решится. Начиная с 2012 года они ежегодно подают заявку в управление энергетики и коммунального хозяйства на строительство нового водовода, который обеспечит водой жителей этого района. Однако все заявки до сих пор находятся на рассмотрении. Поэтому сегодня никто сказать не может, когда же люди заживут цивилизованной жизнью.

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