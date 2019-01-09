Аферистка несколько лет безнаказанно обманывает жителей Кокшетау

Женщина по имени Ляззат уже хорошо знакома в городе.

Жители Кокшетау просят наказать изобретательную мошенницу. Уже несколько лет она водит за нос не только их, но и, похоже, полицию. По крайней мере, найти управу на предприимчивую женщину по имени Ляззат пока никто не может. Дама спокойно живет на деньги, которые выудила у доверчивых горожан. А ведь многие лишились всего, что имели – жилья и бизнеса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Нурсулу Арыстанбаева вместе с подругами по несчастью пришла посмотреть на свое бывшее жилье. Когда-то женщина жила в этом доме в трехкомнатной квартире. Все было хорошо, пока злодейка-судьба не свела ее с приятной во всех отношениях дамой по имени Ляззат.

Ляззат умела располагать к себе людей, да так, что многие брали для нее миллионные кредиты. Вот и Нурсулу оформила сразу два. Думала, что дает взаймы на короткий срок.

Нурсулу Арыстанбаева:

- Двухкомнатная квартира и машина. Она мне сказала, кредит оформляется, и надо ей, банкиров надо ухаживать, в ресторан, туда-сюда.

Теперь понятно, что Ляззат платить кредит и не собиралась. У Нурсулу банк квартиру, естественно, забрал. А Ляззат знала еще много способов отъема денег у доверчивых граждан. Кто-то лишился дома, некоторые – собственного бизнеса.

Айжан Абдрахманова:

- Я из-за этого квартиру потеряла, здоровье потеряла, все потеряла. И еще она нагло разговаривает, кто-то ее все равно учит, или УВД, или ее адвокат, чтобы она никого не боялась, потому что она мне говорит нагло: меня никто не посадит.

Сколько всего пострадавших – неизвестно. Самых активных – семь человек, жалуются во все инстанции, ездят к самой Ляззат, ведь она спокойно живет в пригороде. На этот раз дошло до драки.

Анара Шамшиева:

- Как так можно! Одна женщина стольких людей дурачить может! Я вот этого не понимаю, куда смотрит милиция, вообще не знаю я! Там бабушка украдет колбаску или что, ее посадят возьмут, а тут - смотрите!

По сведениям самих пострадавших, мошенница и сейчас продолжает работать на доверии. Но в полиции дело комментируют скупо. Число пострадавших и сумму ущерба не называют.

Асем Абдрахманова, специалист пресс-службы департамента полиции Акмолинской области:

- Данное уголовное дело было возбуждено по коллективной жалобе жителей города Кокшетау, в настоящее время уголовное дело изучено, даны указания на проведение дополнительных следственных действий.

Обманутые женщины вместе с семьями сейчас жилье арендуют, некоторым пришлось уехать в деревню к родственникам. Вернуть свои деньги они уже не надеются. Хотят хотя бы наказать аферистку.

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