Министр обороны Норвегии допустил начало войны в Европе

Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30 процентов, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен допустил, что между странами Европы начнется война. Об этом он заявил во время выступления на заседании "Военного общества Норвегии", пишет РИА Новости.

Бакке-Йенсен считает, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для Скандинавских стран.

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", — подчеркнул он.

Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30 процентов, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!