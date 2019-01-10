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Умер последний председатель Верховного Совета СССР

В 1987-1988 годах он занимал пост секретаря ЦК КПСС, в 1988-1989 годах был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1990-1991 годах — председателем Верховного Совета СССР.

Фото : Станислав Красильников / ТАСС10 января 2019, 01:14

Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался на 89-м году жизни. Об этом в среду, 9 января, сообщил в своем Twitter-аккаунте губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!" — написал он.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. В 1979 году стал доктором юридических наук. В 1987-1988 годах он занимал пост секретаря ЦК КПСС, в 1988-1989 годах был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1990-1991 годах — председателем Верховного Совета СССР.

C августа 1991-го по декабрь 1992 года Лукьянов находился под стражей в "Матросской Тишине" по делу ГКЧП — его обвиняли в заговоре с целью захвата власти и в превышении власти. В 1994 году был амнистирован.

Источник: Лента.ру


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