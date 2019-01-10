Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака
Как поясняют Джефф и Маккензи Безос, они останутся друзьями и партнерами по различным проектам.
Фото : Evan Agostini/Invision/AP10 января 2019, 01:28
Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет, пишет Лайф.
— Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи, которое размещено в "Твиттере".
Они поясняют, что крайне счастливы, что нашли друг друга. Более того, пока еще семейная пара благодарна за каждый прожитый вместе год.
— Даже если бы заранее знали, что разведемся через 25 лет, мы бы все равно сделали это снова, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи.
У супругов четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочка.
Джефф и Маккензи познакомились в 1992 году. Причем уже через год они поженились.
Основатель Amazon занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира. По оценке Forbes, состояние бизнеса оценивается в $139,6 миллиарда.
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