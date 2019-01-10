На въезде в Алма-Арасан поставят "Сергек" и терминалы

Посетители природного парка смогут самостоятельно без кассиров оплачивать въезд в заповедную зону.

На контрольно-пропускном посту весной установят камеры Сергек, турникеты и специальные терминалы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Посетители природного парка смогут самостоятельно без кассиров оплачивать въезд в заповедную зону. Детали проекта будут еще дорабатываться. Все расходы по реализации проекта берет на себя акимат Алматы.

"Вы можете заранее через сайт оплатить, можете через банковскую карточку заплатить. А также непосредственно через терминалы самообслуживания. Контролер будет стоять в целях охраны в любом случае, так как наша первостепенная задача - это охрана лесов и животного мира", - сообщил руководитель отдела Иле-Алатауского национального парка Тлек Адильжанов.

Сотрудники Иле-Алатауского национального парка вынесли и еще один важный вопрос на общественные слушания. Они запланировали вырубить около двух тысяч деревьев в Бутаковском ущелье. Это сухостой, и снести его нужно, чтобы не заразить здоровые зеленые насаждения. На месте вырубленных елей проведут компенсационную посадку.

"Как в лесостроительном проекте указано, в течение двух лет мы должны убрать. Потом на место мы должны посадить свою аборигенную породу - ель тяньшаньскую. На гектар по проекту 4165 штук", - сказал генеральный директор Иле-Алатауского национального парка Дархан Исабеков.

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