Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:56 10.01.2019

Труп россиянки обнаружили в отеле в Таиланде

Shutterstock
Женщина приехала на отдых с дочерью и братом.

Туристка из России найдена мертвой в постели в номере отеля на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает издание Phuket News.

По словам майора полиции Майю Нивех Санкаев (Maj Niwech Sankaew), женщина приехала на отдых с дочерью и братом. Ее труп обнаружили в гостинице на курорте Карон.

"Я проверил номер отеля и не нашел лекарств, отпускаемых по рецепту, для лечения каких-либо заболеваний. Также на ее теле не было царапин и признаков насилия", — уточнил сотрудник полиции.

Труп россиянки доставили в местную больницу. "Мы не смогли определить причины смерти и сейчас ждем результатов медицинского обследования", — добавил майор.

7 ноября пожилую российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах у деревни Киссонерга на юго-западе острова Кипр. 67-летнюю женщину доставили в больницу города Пафос, где медики констатировали наступление смерти. Правоохранительные органы Кипра не объявили причины гибели туристки.

Редакция Zakon.kz
Кто и как будет платить за мобильные переводы
09.04.2018
До 2025 года сведения по счетам передаваться не будут
09.04.2018
Почему изменили порог минимальной достаточности при снятии пенсионных, объяснили в ЕНПФ
09.04.2018
Глава МСХ о росте цен на продукты: Процесс неизбежен
09.04.2018
Сколько денег нужно, чтобы достроить LRT в Нур-Султане
09.04.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости