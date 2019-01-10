Труп россиянки обнаружили в отеле в Таиланде

Туристка из России найдена мертвой в постели в номере отеля на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает издание Phuket News.

По словам майора полиции Майю Нивех Санкаев (Maj Niwech Sankaew), женщина приехала на отдых с дочерью и братом. Ее труп обнаружили в гостинице на курорте Карон.

"Я проверил номер отеля и не нашел лекарств, отпускаемых по рецепту, для лечения каких-либо заболеваний. Также на ее теле не было царапин и признаков насилия", — уточнил сотрудник полиции.

Труп россиянки доставили в местную больницу. "Мы не смогли определить причины смерти и сейчас ждем результатов медицинского обследования", — добавил майор.

7 ноября пожилую российскую туристку в бессознательном состоянии обнаружили в прибрежных водах у деревни Киссонерга на юго-западе острова Кипр. 67-летнюю женщину доставили в больницу города Пафос, где медики констатировали наступление смерти. Правоохранительные органы Кипра не объявили причины гибели туристки.