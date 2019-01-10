Врачи ищут близких мужчины без памяти и документов

Пенсионер нуждается в длительной реабилитации и постоянном уходе.

Врачи Алматинской области почти месяц ищут родных пациента. В больницу мужчину без сознания и документов доставили из поселка Жетыген. О себе он ничего не помнит, просит лишь называть его Михаилом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Скорая обнаружила его на улице и сразу же доставила в реанимационное отделение. Ему поставили диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения". Сейчас пациент находится в терапевтическом отделении, состояние стабильное, но после такого заболевания у него есть проблемы с памятью.

Первое время медики пытались самостоятельно найти родных пожилого мужчины. Но ничего не получилось. Пациента районной больницы узнала его соседка. Девушка рассказала, что раньше он жил в поселке Байсерке, где снимал небольшой дом. Его родных она там никогда не видела, но слышала, что у Михаила якобы есть сын и он сейчас живет в России. Неоднократно врачи пытались устроить пенсионера в реабилитационный центр, но взять его туда тоже не могут. У него нет никаких документов. И все же сотрудники районной больницы надеются, что мужчину найдут родственники и в ближайшее время заберут. Пенсионер нуждается в длительной реабилитации и постоянном уходе.

Бауржан Апсеитов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!