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Врачи ищут близких мужчины без памяти и документов

Пенсионер нуждается в длительной реабилитации и постоянном уходе.

Фото : кадр из видео10 января 2019, 06:10

Врачи Алматинской области почти месяц ищут родных пациента. В больницу мужчину без сознания и документов доставили из поселка Жетыген. О себе он ничего не помнит, просит лишь называть его Михаилом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Скорая обнаружила его на улице и сразу же доставила в реанимационное отделение. Ему поставили диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения". Сейчас пациент находится в терапевтическом отделении, состояние стабильное, но после такого заболевания у него есть проблемы с памятью.

Первое время медики пытались самостоятельно найти родных пожилого мужчины. Но ничего не получилось. Пациента районной больницы узнала его соседка. Девушка рассказала, что раньше он жил в поселке Байсерке, где снимал небольшой дом. Его родных она там никогда не видела, но слышала, что у Михаила якобы есть сын и он сейчас живет в России. Неоднократно врачи пытались устроить пенсионера в реабилитационный центр, но взять его туда тоже не могут. У него нет никаких документов. И все же сотрудники районной больницы надеются, что мужчину найдут родственники и в ближайшее время заберут. Пенсионер нуждается в длительной реабилитации и постоянном уходе.

Бауржан Апсеитов.


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