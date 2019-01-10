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Кошка британского искусствоведа испортила картину XVII века

Потерпевший купил полотно четыре года назад за 5250 фунтов стерлингов (более 2,5 млн тенге).

Фото : The Telegraph10 января 2019, 06:33

Кошка британского искусствоведа и телеведущего Бендора Гросвенора испортила уникальную картину XVII века стоимостью более пяти тысяч фунтов стерлингов, передает Life.

По словам мужчины, он едва завершил реставрацию портрета художника Джона Майкла Райта, когда его кошка Падме внезапно прыгнула на картину и повредила когтями её центр. Искусствовед сообщил, что купил полотно четыре года назад за 5250 фунтов стерлингов (более 2,5 млн тенге). Примерно столько же ему теперь придётся отдать за реставрацию.

Гросвенор добавил, что кошка, видимо, не является поклонницей творчества портретиста и не жалеет о содеянном.


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