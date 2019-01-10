Физики приблизились к созданию искусственной звезды

Одной из основных проблем поддержания реакций термоядерного синтеза внутри токамаков является нестабильность плазмы.

Ученые Принстонской лаборатории физики плазмы при Министерстве энергетики США нашли способ стабилизации сверхгорячей плазмы внутри камер для термоядерного синтеза, подобного тому, что протекает в недрах звезд, передает Lenta.ru.

Одной из основных проблем поддержания реакций термоядерного синтеза внутри токамаков является нестабильность плазмы. Из-за так называемых разрывных мод (англ. tearing modes) образуются магнитные островки, которые растут, останавливают реакции синтеза и даже могут повредить установку.

В 1980-х годах физики обнаружили, что использование радиочастотных волн для управления потоками плазмы предотвращает развитие разрывных мод и снижает риск сбоя. В новой работе ученые определили, что небольшие возмущения в температуре плазмы могут также способствовать стабилизации.

Так, температурные возмущения в плазме увеличивают силу протекающего через них тока и количество радиочастотной энергии, поглощаемой островками. Сами возмущения и их влияние на поглощаемую энергию сложным нелинейным образом зависят друг от друга. Так как электрический ток, необходимый для стабилизации плазмы, чувствителен к изменениям в температуре, то становится возможно добиться условий, когда все три фактора способствуют концентрации радиочастотной энергии внутри островков, что препятствует их дальнейшему росту.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!