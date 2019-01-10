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Жителей Усть-Каменогорска напугали звуки взрывов

Специалисты проводили работы.

Фото : из открытых источников10 января 2019, 07:50

В нескольких районах города во второй половине дня жители областного центра слышали залпы, пишет Устинка LIVE.

Оказалось, что специалисты проводили взрывные работы.

"В районе телевышки строят дорогу. Там по плану проводили взрывные работы с 14.00 до 16.00 часов", - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.


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