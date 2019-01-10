Жителей Усть-Каменогорска напугали звуки взрывов
Специалисты проводили работы.
Фото : из открытых источников10 января 2019, 07:50
В нескольких районах города во второй половине дня жители областного центра слышали залпы, пишет Устинка LIVE.
Оказалось, что специалисты проводили взрывные работы.
"В районе телевышки строят дорогу. Там по плану проводили взрывные работы с 14.00 до 16.00 часов", - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4953313-17643b69d72f1349cd9d3092e2700071
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...