Парня, защитившего свою девушку, жестоко избили в Актау

Мать пострадавшего переживает, что виновные избегут наказания.

По словам матери пострадавшего, Олеси Аракчеевой, несколько человек приставали к девушке ее 20-летнего сына, а когда он попытался ее защитить, сломали ему челюсть и нанесли множественные травмы, передает ИнАктау.

Избиение 20-летнего сына Олеси Аракчеевой произошло в ночь с 1 на 2 января, около 03:30 часов в бане, где парень помогал родителям – владельцам заведения.

"В тот вечер в бане мы работали втроем – я, сын и его девушка. Вечером в баню пришла компания из семи человек. Организовав им досуг и убедившись, что все в порядке, я пошла домой укладывать младшего сына спать. Приглядывать за баней оставила сына с девушкой. Они же должны были после ухода гостей, ее закрыть", - рассказала женщина.

По словам пострадавшей стороны, разгоряченные баней гости, вместо того, чтобы расплатиться за отдых и покинуть помещение, решили еще и "поразвлечься" перед уходом. В качестве жертвы выбрали девушку сына хозяев.

"После отдыха трое парней, подошли на ресепшн расплачиваться, а другие четверо зашли в комнату, где в тот момент переодевалась девушка. Сын услышал шум в комнате, побежал туда и увидел, что четверо мужчин пристают к его девушке. Он бросился ее защищать", - рассказывает женщина.

Молодого человека, по утверждению матери, били всем, что попадалось под руку. После того, как парень больше не мог оказывать сопротивление, гости ушли, прихватив с собой из кассы 150 тысяч тенге.

"Моему сыну сломали челюсть, на голове живого места не осталось. После многочисленных ударов у него некоторое время была частичная потеря памяти, он даже не помнил, как оказался в больнице. Сейчас он дома, получает амбулаторное лечение", - говорит мама пострадавшего.

Семья Аракчеевых в тот же день написала заявление в полицию. Вскоре были задержаны семеро парней, и лишь один из них, по словам Олеси, дал признательные показания.

"Остальные шестеро свою вину отрицают. В полиции нам сообщили, что ведется следствие только по статье "Ограбление". Хотя они умышленно нанесли тяжкий вред здоровью моему сыну и домогались его девушки. Сейчас все эти нелюди находятся под подпиской о невыезде. Самое страшное, что все они ходят на свободе по городу. Я боюсь, что они могут причинить вред и другим людям. Боюсь, что их не накажут по всей строгости закона", - переживает женщина.

Редакция сайта InAktau.kz направила официальный запрос в Департамент полиции по Мангистауской области по данному делу.

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