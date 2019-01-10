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В аэропорту Алматы задержано несколько рейсов

На прилет задержались два рейса.

Фото : из открытых источников10 января 2019, 09:24

Шесть рейсов на вылет задерживаются в Международном аэропорту Алматы, передает Zakon.kz.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани задерживаются рейсы:

DV 703 компании SCAT Airline, вылетающий в Астану;

KC 871 компании Air Astana, по направлению Алматы-Москва;

Bek Air 2100 не вылетел в Астану;

KC 9510 компании Air Astana, вылетающий в Астану;

KC 907 авикомпании Air Astana, вылетающий в Дели;

AI 6520 компании Air India в Дели.

На прилет задержался рейс A-330 из Стамбула/Караганды;

DV704 компании SCAT из Астаны;

DV732 компании SCAT из Актау.


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