В аэропорту Алматы задержано несколько рейсов
На прилет задержались два рейса.
Фото : из открытых источников10 января 2019, 09:24
Шесть рейсов на вылет задерживаются в Международном аэропорту Алматы, передает Zakon.kz.
Согласно онлайн-табло воздушной гавани задерживаются рейсы:
DV 703 компании SCAT Airline, вылетающий в Астану;
KC 871 компании Air Astana, по направлению Алматы-Москва;
Bek Air 2100 не вылетел в Астану;
KC 9510 компании Air Astana, вылетающий в Астану;
KC 907 авикомпании Air Astana, вылетающий в Дели;
AI 6520 компании Air India в Дели.
На прилет задержался рейс A-330 из Стамбула/Караганды;
DV704 компании SCAT из Астаны;
DV732 компании SCAT из Актау.
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