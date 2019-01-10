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Неустойчивая погода с осадками сохраняется в Казахстане

Лишь на западе республики - погода без осадков.

Фото : открытые источники10 января 2019, 09:30

10 января в большинстве регионов страны сохранится погода с осадками, передает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются местами осадки, лишь на западе республики - погода без осадков.

Местами по республике ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя 20-25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Астане будет преимущественно ясно, 17-19 градусов мороза.

В Алматы днем будет облачно, температура воздуха составит 1-2 градуса выше нуля.


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