На 3,1 миллиарда тенге премировали актюбинцев к декабрьским праздникам

В предновогодние дни не остались без внимания и дети из социально-уязвимых слоев населения.

Актюбинские предприятия поддержали призыв руководства области по премированию работников ко Дню Первого Президента, Дню Независимости и Новому году, передает Zakon.kz.

"Управлением проведен анализ касательно премирования работников средних и крупных предприятий региона к декабрьским праздникам. В целом, премии получили 37 тысяч работников 176 предприятий. В среднем размер премии на одного работника составил 85 тыс. тенге. В общей сложности, работникам выплачен 3,1 млрд тенге", - сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования области.

В числе компаний, которые выплатили работникам премии, а также традиционные 13-е зарплаты АО ТНК "Казхром", СНПС "Актобемунайгаз", ТОО "Казахойл", ТОО "Сагиз Петролеум", ТОО "Урихтау Оперейтинг", АО "КМК Мунай", ТОО "Аман Мунай" и другие.

В предновогодние дни не остались без внимания и дети из социально-уязвимых слоев населения.

Так, более 15 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, приняли участие в новогодних мероприятиях и благотворительных акциях. Для 3626 детей с особыми образовательными потребностями в регионе была организована масштабная акция "Подари детям радость", в рамках которой работники государственных органов, представители бизнес-сообщества вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили и вручили им подарки на дому.

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