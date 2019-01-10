Выплата денег вкладчикам "Банка Астаны" начнется с 26 января

Вкладчики банка смогут получить деньги наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет.

Выплата денег вкладчикам ликвидированного АО "Банк Астаны" начнется с 26 января и продлится полгода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как сообщили в Нацбанке, физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение денег, размещенных во вклады, на текущих счетах и платежных карточках в АО "Банк Астаны".

Возмещение будет выплачиваться из денежных средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в пределах суммы остатка вклада, денег банковском счете или на платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам:

• 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте,

• 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте,

• 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Банк Астаны" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).

Вознаграждение будет возмещаться в пределах суммы капитализированного вознаграждения по состоянию на 9 января 2019 года (выплаченного на депозитные счета включая вклады, банковские счета или платежные карточки). Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге: для расчета суммы возмещения применяется рыночный обменный курс на 9 января 2019 года.

Банк-агент – АО "Евразийский банк" выбран из числа банков, не имеющих нарушений пруденциальных нормативов, со стабильным и устойчивым финансовым положением, с широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков во всех регионах Республики Казахстан. КФГД за счет средств специального резерва обеспечит банк-агент АО "Евразийский банк" денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" в размере 37,5 миллиардов тенге для выплаты всем 275 тысячам вкладчиков банка.

Прием заявлений вкладчиков "Банка Астаны" и выплата возмещения будет проходить во всех 17 филиалах и 126 отделениях АО "Евразийский банк", расположенных во всех регионах республики, в течение шести месяцев – с 26 января по 26 июля 2019 года.

Прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" через банк-агент начнется в субботу, 26 января 2019 года, продолжится в воскресенье, 27 января, во всех без исключения филиалах и отделениях АО "Евразийский банк". С понедельника, 28 января, по 26 июля банк-агент будет проводить выплату вкладчикам "Банка Астаны" в качестве банка-агента в обычном режиме работы отделений и филиалов.

26–27 января в филиалах и отделениях Евразийского банка будут обслуживаться только вкладчики "Банка Астаны".

До 26 января филиалы и отделения банка-агента не вправе принимать заявления вкладчиков ликвидируемого АО "Банк Астаны"" рассматривать их или выплачивать возмещение.

Для получения возмещения вкладчикам "Банка Астаны" необходимо обратиться в любое отделение или филиал банка-агента с документом, удостоверяющим личность. Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), поэтому договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав вкладчиков АО "Банк Астаны" не требуются. Допускается подача заявления и выплата возмещения представителю вкладчика АО "Банк Астаны" по нотариально удостоверенной доверенности.

9 января 2019 года Национальный банк назначил ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны". КФГД и ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" уже приступили к выполнению мероприятий для обеспечения выплаты возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" в установленный срок:

• КФГД уже зарезервированы деньги на специальном счете в Нацбанка в объеме 37,5 миллиардов тенге, которые будут перечислены в банк-агент для проведения выплаты в полном объеме обязательств перед каждым из 275 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны".

• ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" формирует реестр обязательств перед каждым из 275 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны" с учетом изменения рыночного обменного курса тенге к иностранной валюте на дату вступления в законную силу решения суда, начисления и капитализации вознаграждения по вкладам, взаимозачета денег на депозитах, в том числе счетах и платежных карточках, вкладчиков к их денежным обязательствам перед банком по кредитам, пеням, штрафам, неустойкам и комиссиям, а также зачисления на счета вкладчиков денег, поступивших после лишения банка лицензии;

• после получения реестра от ликвидационной комиссии КФГД проведет проверку данных и обеспечит передачу реестра в банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны";

• КФГД и банк-агент проведут подготовку к выплате возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" во всех филиалах и отделениях банка-агента. Для сохранения комфортного и безопасного обслуживания в отделениях и в колл-центре для вкладчиков АО "Банк Астаны" и для собственных клиентов банка-агента, а также во избежание очередей и неудобства для клиентов АО "Банк Астаны" и банка-агента, будут ускорены процедуры выдачи денег, пересмотрен режим работы отделений банка-агента, подготовлены дополнительные отделения.

Все мероприятия будут завершены до 26 января 2019 года.

Вкладчики АО "Банк Астаны" смогут получить деньги наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет. Вкладчики АО "Банк Астаны" смогут также открыть депозит или счет в банке-агенте на сумму возмещения по действующим депозитным программам банка-агента. Банк-агент не вправе устанавливать приоритетность для вкладчиков или препятствовать свободному выбору способа получения возмещения.

Вкладчики, которые не обратятся в банк-агент до 26 июля 2019 года, после завершения действия агентского соглашения вправе получить возмещение, подав соответствующее заявление непосредственно в КФГД.

Наряду с получением возмещения в банке-агенте, вкладчики у которых сумма депозита превышает сумму гарантии или у которых есть требования по начисленному (не капитализированному) вознаграждению, вправе предъявить свои требования в сумме, не покрываемой гарантией, к ликвидационной комиссии АО "Банк Астаны".

Общая информация о порядке получения возмещения, перечне документов, максимальной сумме гарантии по депозитам, а также об адресах филиалов и отделений банка-агента во всех городах, сроках и порядке рассмотрения заявлений доступна на официальном веб-сайте АО "Евразийский банк": www.eubank.kz и в справочной службе банка-агента: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

Общая информация о гарантии по депозитам и актуальная информация о ходе выплаты вкладчикам АО "Банк Астаны" также доступна на веб-сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр Казахстанского фонда гарантирования депозитов по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на веб-сайте КФГД www.kdif.kz.

В ликвидационной комиссии банка можно уточнить порядок и сроки подачи соответствующих документов, а также любые вопросы, связанные с персональными данными вкладчиков, включая расчет суммы, выплачиваемой в банке-агенте, применение обменного курса валюты, начисление и капитализацию вознаграждения, зачет суммы гарантии и суммы обязательств перед ликвидируемым банком. Информацию можно получить в контакт-центре АО "Банк Астаны": +7 (727) 259 6060 или по адресам:

в городе Алматы: микрорайон Коктем-2, 22,

в городе Астане: проспект Б. Момышулы, 14, ВП 8, телефон: +7 (777) 154 88 79,

в городе Актау: 4 микрорайон, здание 73, телефон: +7 (7292) 70 10 25 (вн. номер 15012, 15001),

в городе Актобе: проспект Санкибай Батыра, 249, телефон: +7 (7132) 70 47 89, 70 47 62,

в городе Атырау: улица Сатпаева, 19, телефон: +7 (7122) 55 80 21,

в городе Усть-Каменогорске: улица Орджоникидзе, 35, телефон: +7 (7232) 56 09 96,

в городе Караганде: микрорайон Степной 2, 6/1, телефон: +7 (7212) 55 99 01 (внутренний номер: 16003, 16020, 16018),

в городе Павлодаре: улица Кирова, 115/1, н.п. 33, телефон: +7 (7182) 70 39 97 (внутренний номер: 17031, 17045),

в городе Шымкенте: проспект Кунаева, 13, телефон: +7 (7252) 99 71 80.

В тех городах, где нет филиалов ликвидационной комиссии, вкладчики банка могут передать заявления, документы, получить консультацию о подаче документов в ликвидационную комиссию в отделы по защите потребителей финансовых услуг в региональных филиалах Нацбанка.

9 января 2019 года Алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы от шести юридических и трех физических лиц, поданные с 13 по 26 декабря на решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 26 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны". Таким образом, решение СМЭС 26 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Банк Астаны" вступило в законную силу.

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