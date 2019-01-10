Портфельные фонды "ККМ" сделали вклад в "зеленую" энергетику страны

Таким образом, их участие в уставном капитале проекта составило 23,55%.

Фонды DBK Equity Fund и Baiterek Venture Fund, входящие в структуру "Казына Капитал Менеджмент", инвестировали 3,6 млрд тенге в проект по строительству ветровой электростанции в Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Таким образом, их участие в уставном капитале проекта составило 23,55%.

Решение об участии было принято ввиду инвестиционной привлекательности проекта: контракт по сбыту 100% производимой энергии по фиксированному тарифу; высокая проработанность проекта; поставщик оборудования – мировой лидер отрасли Vestas, оказывающий полную техническую поддержку.

Кроме того, участие фондов "ККМ" в проекте способствует исполнению стратегии Казахстана по переходу к "зеленой экономике". Ввод в эксплуатацию ВЭС позволит снизить выбросы парниковых газов на 230 000 тонн в год, что превышает объем выбросов более 113 000 автомобилей в год. После завершения строительства станция будет способна обеспечить нужды более 10 тыс. семей за счет возобновляемых источников энергии, тем самым сокращая объемы использования ископаемого топлива.

Общая стоимость строительства первого пускового комплекса, мощностью 50 МВт составляет 45,1 млрд. тенге. Помимо фондов "ККМ" средства в проект предоставили "Банк развития Казахстана" и "БРК-Лизинг". Окончание строительства ожидается во втором квартале 2019 года.

"Данный проект является образцовым примером синергии и комплексного подхода к реализации проектов со стороны дочерних организаций НУХ "Байтерек". В нем приняли участие четыре софинансирующих организаций, каждая из которых предоставила свой уникальный набор инструментов поддержки, благодаря которым проект стал возможным", - прокомментировал председатель Правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Ардак Касымбек.

DBK Equity Fund – фонд прямых инвестиций, созданный в 2017 году, с первоначальной капитализацией 33,5 млрд. тенге. Инвесторами фонда выступают АО "Банк развития Казахстана" и АО "Казына Капитал Менеджмент".

АО "Baiterek Venture Fund" было создано в 2014 году, входит в группу компаний Национального управляющего холдинга "Байтерек" и является 100% дочерней организацией АО "Казына Капитал Менеджмент".

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