Курс доллара составил 374,50 тенге на торгах
В обменниках доллар продают по 376,5-377 тенге.
Фото : dixinews.kz10 января 2019, 11:34
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 374,50 тенге за доллар (-0,32 тенге), объем торгов – 53 850 тыс. USD (+16 200 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,1870 тенге за юань (+0,4710 тенге), объем торгов – 2 500 тыс. юаней (+1 500 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 374,7-376,5 тенге, евро - 433,3-435,9 тенге, рос.рубля - 5,57-5,63 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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