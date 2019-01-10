Процедуру банкротства предприятий в РК хотят упростить

Порядка 4 тысяч субъектов бизнеса сейчас находятся в процессе банкротства.

Министерство финансов презентовало в Мажилисе Парламента РК законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства", передает корреспондент Zakon.kz.

Представляя поправки, вице-министр финансов РК Канат Баедилов сообщил, что в настоящее время процедуру банкротства проходят порядка 4 тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий требуют реабилитации. Но, по его словам, фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении значительно больше.

"Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес, также сложен процесс реанимации тех, кто еще может удержаться на плаву. В каждом четвертом случае суд выносит отказ о признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам", - пояснил он.

Такая же ситуация применении реабилитации. В каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличие ресурсов на восстановление платежеспособности. Как подчеркнул представитель Минфина, этот проект закона направлен на решение этих проблем.

"Основными направлениями является упрощение условий для применения процедур банкротства и реабилитации, сокращение сроков проведения этих процедур и упрощенная ликвидация бездействующих должников. По первому направлению предлагается при проведении процедур реабилитации на сегодня суду следует установить не только факт прекращения платежей, но и наличие у должника возможности восстановить платежеспособность. Проект закона предлагает облегчить эту задачу: суд фиксирует наличие неисполненных обязательств свыше 3-х месяцев и факт "положительного" баланса. Это подтверждает способность компании восстановить свое финансовое положение", - сказал вице-министр.

Аналогичная процедура предлагается по банкротству - применение процедур банкротства связано с определением судом факта финансового краха субъекта.

"Сейчас порядок открытия банкротства таков: компания должна находиться в состоянии устойчивых неплатежей на протяжении 3-4 месяцев, после чего возникает право инициировать в судебном порядке банкротство. Суд обязан установить несостоятельность компании, что на практике вызывает различное толкование данного понятия. Например, при наличии у компании актива в виде контрольно-кассового машины, суд отказывает в признании ее банкротом, несмотря на ее огромные долги. Причина - должник не использовал все свои возможности по погашению долга за счет реализации активов", - уточнил Баедилов.

Такой подход вынуждает компанию продолжать введение убыточного бизнеса. В этой связи проектом закона предусматривается конкретизация входных критериев, позволяющих открыть процедуру банкротства.

"Суду необходимо установить факт отрицательного баланса на дату подачи заявления о признании должника банкротом, как свидетельство несостоятельности субъекта. Таким образом, проектом закона устраняется неопределенность и упрощается вход в процедуру реабилитации и банкротства. Кроме того, ИП на сегодня не могут применить процедуру реабилитации и вынужден идти на банкротство. Это на сегодня. Проект закона предоставляет им возможность реабилитироваться. На сегодня даже после утверждения плана реабилитации, продолжение текущей деятельности компании затруднительно", - проинформировал он.

Кроме того, по его данным, действующий закон не содержит прямой нормы о снятии ареста со счетов и имущества, а вопрос решается зачастую через суд. Компания не может рассчитываться с работниками и поставщиками, а реализация плана находится под угрозой. Проектом закона предлагается отменить все аресты по счетам и имуществу должника с момента утверждения судом плана реабилитации. Это даст возможность компании приступить к исполнению плана реабилитации, не отвлекаясь на судебные тяжбы.

В целях недопущения применения реабилитации недобросовестными субъектами бизнеса проектом закона предусмотрены ограничительные меры. В частности, установлен запрет на применение реабилитации, если со дня вынесения судом решения об отказе в применении такой процедуры не истекло 6 месяцев.

В целом, законопроектом предлагается: признание банкротом на основании факта "отрицательного" баланса (когда обязательства превышают активы); применение реабилитационной процедуры на основании факта "положительного" баланса при условии наступления неплатежей (когда активы превышают обязательства).

Кроме того предлагается сократить сроки проведения процедуры банкротства путем: передачи ряда полномочий собрания кредиторов более мобильному комитету кредиторов; упрощения порядка получения управляющими сведений, содержащих банковскую тайну; заявления кредиторами требований исключительно в пределах исковой давности; изменения порядка привлечения к ответственности за преднамеренное и ложное банкротство. Также предлагается упростить ликвидацию длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

Оксана Скибан, Астана.

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