Не ориентироваться на рейтинги при разработке законопроектов призвал депутат

Все рейтинги являются "временным показателем".

Призыв депутата Серика Кусаинова прозвучал в мажилисе парламента в адрес госорганов при обсуждении поправок по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, передает корреспондент Zakon.kz.

"Предложение касается подведения данного закона к рейтингу "Doing Business". Я считаю, что категорически нельзя в таких законах придерживаться рейтингов. Рейтинги, вы сами знаете, не всегда способствуют развитию страны. Рейтинги в разных направлениях экономики и жизни страны иногда играют только отрицательную роль", - заявил он.

По его мнению, разработчики вместе с парламентариями "должны ориентироваться не на рейтинги, а на улучшение экономики и состояния нашей экономики".

"Рейтинг - это временный такой показатель и я прошу не ориентироваться на это", - попросил мажилисмен.

10 января в мажилисе вице-министр финансов РК Канат Баедилов презентовал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства". По его словам, сегодня процедуру банкротства проходит порядка 4 тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий требуют реабилитации.

"Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес, также сложен процесс реанимации тех, кто еще может удержаться на плаву. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам", - пояснил он.

В целом, представленный документ направлен упрощение условий для применения процедуры реабилитации и банкротства, сокращение сроков проведения процедур и упрощенная ликвидация бездействующих должников.

Оксана Скибан, Астана

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