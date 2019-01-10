У экипажа нет допуска для полетов в условиях тумана

В алматинском аэропорту объяснили причины, по которым рейс из Пхукета ушел на запасной аэродром в Шымкент, передает Zakon.kz.

Практически все утро в районе Международного аэропорта Алматы наблюдается туман, в данный момент видимость здесь 150/40 метров. Между тем, воздушная гавань работает в штатном режиме, никаких ограничений нет, и воздушные судна, экипажи которых имеют категорию III B ИКАО, садятся и вылетают по расписанию. Аэропорт Алматы был сертифицирован по данной категории в ноябре прошлого года и готов принимать лайнеры при снижении видимости даже до 75/0 метров.

"Рейс 470 из Пхукета авиакомпании "Скат", который должен был прибыть в Алматы в 10.00, направили на запасной аэродром в Шымкент из-за того, что экипаж не сертифицирован по данной категории. Рейс 777 в Сиань этой же авиакомпании был отложен по той же причине. Три рейса – авиакомпании "AirAstana" в Астану и Франкфурт и авиакомпании "Скат" в Астану – были отменены в связи с производственной необходимости авиакомпаний",– рассказали в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, рейс 881 Алматы - Уральск а/к AirAstana перенесен на 12.45 (по расписанию – 12.05), причина - внеплановое техобслуживание. Рейс 301 Алматы - Усть-Каменогорск а/к AirAstana перенесен на 13.45 (по расписанию – 12.25) из-за позднего прибытия воздушного судна из Шымкента.

В воздушной гавани рекомендуют пассажирам заранее уточнять информацию о своем рейсе в справочной аэропорта.

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