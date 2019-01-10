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Уполномоченный по правам человека представил отчет о работе Президенту Казахстана

Нурсултан Назарбаев рассмотрел отчет омбудсмена

Фото : Zakon.kz10 января 2019, 13:01

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров представил Главе государства отчет о своей работе за 2018 год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По итогам рассмотрения документа Президент Казахстана дал необходимые поручения государственным органам.


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