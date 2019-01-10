Тела мужчины и женщины нашли в Житикаре

Мужчина убил сожительницу и покончил с собой.

Трагедия со смертельным исходом произошла в Житикаре, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Мужчина убил сожительницу и покончил с собой в Житикаре. Пара уже попадала в ситуацию на грани жизни и смерти ранее– в ноябре после ссоры. Женщина решила спрыгнуть и повисла на балконе многоэтажки. На помощь пришли полицейские. Они спасли её. В этот раз все закончилось трагически.

"19 декабря 2018 года в квартире дома в Житикаре обнаружены тела мужчины женщины. В целях объективного выяснения обстоятельств произошедшего, проводится досудебное расследование по статьям 99 ч.1 и 105 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан", — говорится в ответе департамента полиции Костанайской области на запрос.

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