Сотрудника "Хоргоса", избившего пограничника, приговорили к году ограничения свободы

Однако сторона подала на апелляцию.

Сотрудника международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" Азильхана Азимхана приговорили к году лишения свободы условно за избиение военнослужащего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Алматинской области.

Однако приговор был обжалован апелляционной инстанцией.

"Панфиловским районным судом 29 ноября был вынесен приговор в отношении Азильхана Азимхан, по которому он признан виновным по статье 380 часть первая УК РК, ему был дан один год ограничения свободы. В данный момент приговор обжалован апелляционной инстанцией. Дело перешло в суд Алматинской области. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в суде.

Инцидент произошёл между военнослужащим и гражданским лицом, предположительно сотрудником МЦПС "Хоргос" 19 сентября. Военнослужащий находился при исполнении. Драка между ними началась, когда гражданский попытался пройти без пропуска. По имеющейся информации, в результате драки военнослужащему сломали челюсть.

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