ПРАВМЕДИА: обсуждаем Договор суррогатного материнства

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.

17 января в 11:00 часов (время Астаны) приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Договор суррогатного материнства".

Не секрет, что проблема репродуктивного здоровья затрагивает всё больше супружеских пар в Казахстане. Желание иметь ребенка приводит их к мысли воспользоваться услугами суррогатной матери и заключить договор суррогатного материнства.

Также увеличивается количество женщин, желающих выступить в роли суррогатной матери, помочь бесплодным парам и поправить свое финансовое положение.

Как сделать это правильно? Как и где найти суррогатную мать? Какие условия и положения должен содержать договор суррогатного материнства? Какие права и обязанности возникают у сторон на всех этапах программы?

Об этом поговорим с нотариусом г. Алматы Алтынай Макешевой.

Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации. Присоединяйтесь!

На вопросы, заданные заранее ответы прозвучат в прямом эфире.

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