ПРАВМЕДИА: обсуждаем Договор суррогатного материнства
Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации.
17 января в 11:00 часов (время Астаны) приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Договор суррогатного материнства".
Не секрет, что проблема репродуктивного здоровья затрагивает всё больше супружеских пар в Казахстане. Желание иметь ребенка приводит их к мысли воспользоваться услугами суррогатной матери и заключить договор суррогатного материнства.
Также увеличивается количество женщин, желающих выступить в роли суррогатной матери, помочь бесплодным парам и поправить свое финансовое положение.
Как сделать это правильно? Как и где найти суррогатную мать? Какие условия и положения должен содержать договор суррогатного материнства? Какие права и обязанности возникают у сторон на всех этапах программы?
Об этом поговорим с нотариусом г. Алматы Алтынай Макешевой.
Участие в вебинаре бесплатное по предварительной регистрации. Присоединяйтесь!
На вопросы, заданные заранее ответы прозвучат в прямом эфире.
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