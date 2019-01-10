Приложения к декларации составляются в обязательном порядке при заполнении строк, требующих раскрытия соответствующих показателей.

Как заполнять декларацию по индивидуальному подоходному налогу и имуществу, рассказали в Департаменте госдоходов Шымкента, передает Zakon.kz.

Декларация состоит из самой декларации формы 230.00 и приложений к ней формы с 230.01 по 230.02, предназначенных для детального отражения информации о доходах и имуществе.

- форма 230.01 предназначена для декларирования имущества, находящегося на праве собственности, в том числе за пределами РК лицами, являющимися кандидатами на государственную должность или на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в том числе лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с законодательством страны о выборах, и их супругами.

- форма 230.02 предназначена для отражения лицами, занимающими государственную должность и их супругами, а также прочими категориями физических лиц, в том числе лицами, уволенными с государственной службы по отрицательным мотивам в течение трех лет после увольнения, и их супругами, а также лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом полученных за отчетный налоговый период доходов и имущества, находящегося по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности, в том числе за пределами РК.





При отсутствии показателей соответствующие ячейки декларации не заполняются. Приложения к декларации составляются в обязательном порядке при заполнении строк, требующих раскрытия соответствующих показателей.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года.



Согласно закону "О противодействии коррупции" лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) в течение трех лет после увольнения представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию (форма 230.00) о доходах и имуществе, являющемся объектом налогообложения и находящемся как на территории республики, так и за ее пределами.

Налогоплательщики (налоговые агенты) вправе представлять налоговую отчетность в соответствующие налоговые органы по выбору: - в явочном порядке – на бумажном носителе;

- по почте заказным письмом с уведомлением - на бумажном носителе;

- в электронном виде, допускающем компьютерную обработку иформации, - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.



Вместе с тем в ДГД напомнили, что умышленное непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в сроки, установленные законодательством РК, влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей.

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 200 МРП.

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